Mégane Valls, journaliste et enquêtrice pour le magazine Les Mystères de l'Etrange, est sollicitée par Laura Martin, victime de phénomènes inexpliqués dans son nouvel appartement. Son enquête la conduit sur la piste d'une ancienne prison abandonnée, théâtre d'une émeute meurtrière dont les secrets semblent hanter les lieux... et les vivants. Accompagnée de son collègue Eric, Mégane utilise ses appareils de communication avec l'au-delà pour percer le mystère d'une entité malveillante déterminée à ne pas disparaître. Entre suspense, paranormal et révélations, elle devra faire la lumière sur un passé oublié avant qu'il ne soit trop tard. Une enquête où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts n'a jamais été aussi fragile.