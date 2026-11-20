Comment continuer à vivre lorsque le passé refuse de se taire ? Morgane Etheve retrace son parcours de reconstruction après des années de traumatismes, de troubles psychiques, d'hospitalisations et de relations destructrices. La naissance de sa fille fait resurgir des souvenirs enfouis, la confrontant à ses ombres les plus profondes et à une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Entre résilience, maternité, spiritualité et amour, ce témoignage intime raconte le combat d'une femme pour se réapproprier son histoire, comprendre ses blessures et transformer sa souffrance en force. Une traversée bouleversante de l'ombre vers la lumière, portée par l'espoir qu'il est toujours possible de se reconstruire...