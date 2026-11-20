Elle s'appelle Folayan, mais sur les registres de la colonie, son maître l'a fait inscrire sous le nom d'Innocente. Arrachée à son village africain et déportée sur l'île Bourbon, elle a perdu l'usage de la parole dans l'effroi de sa capture et traversé des décennies de servitude, témoin silencieux d'un monde qui la croit incapable de comprendre. Au service de Monsieur Charles, un colon soucieux de préserver son rang autant que de dissimuler ses désirs, elle devient l'instrument de ses rencontres clandestines et la dépositaire de ses secrets. Lorsqu'elle retrouve la parole après sa mort, elle confie à un journaliste les souvenirs d'une existence où s'entremêlent violences, hypocrisies et effacement des origines.