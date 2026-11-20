(Re)découvrez ce classique à 4, 50 ? ! Années 1920, Long Island. Fraîchement débarqué du Middle West, Nick Carraway découvre les extravagantes soirées de son voisin, Jay Gatsby. Alors que les plus folles rumeurs se répandent depuis toujours sur cet homme fortuné, son passé demeure un mystère. En se rapprochant de sa cousine, Daisy, Nick découvre qu'elle a vécu une passion avec Gatsby, qui tente par tous les moyens d'impressionner la jeune femme, désormais mariée. Gatsby parviendra-t-il à combler le temps perdu ? "Et moi j'aime les grandes réceptions. Elles ont un caractère si privé. Dans les petites, il n'y a jamais d'intimité". Essayiste, nouvelliste, poète, dramaturge et auteur, Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) est l'une des figures incontournables de la littérature américaine du XXe siècle. Après le succès de son premier roman, L'Envers du paradis, il a notamment écrit Tendre est la nuit et L'Etrange Histoire de Benjamin Button. Traduit de l'anglais (Etats-Unis)