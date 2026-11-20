Percival Everett s'empare du genre policier pour mieux questionner le cauchemar américain. Nouveau-Mexique. Le corps sans vie de Mme Bickers est découvert. Chargé de retrouver son meurtrier, le shérif Ogden Walker sillonne les routes escarpées du Sud-Ouest américain. Mais bientôt, les soupçons se tournent vers lui. Et les cadavres s'accumulent. A mesure que l'enquête gagne les plus obscures contrées de la région, les certitudes du shérif vacillent sous le poids d'un racisme profondément ancré. Jusqu'à faire surgir une question : qui, dans ce pays, mérite encore d'être cru ? "Percival Everett est un aventurier du langage et de la forme". Le Monde PERCIVAL EVERETT est l'auteur d'une vingtaine de romans, de plusieurs recueils de nouvelles, de poésie et d'essais. Son dernier livre, James, a reçu le National Book Award 2024 et le prix Pulitzer 2025. Il connaît un immense succès dans le monde entier. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne-Laure Tissut