Voici une nouvelle édition de cet ouvrage de référence, réclamée par de nombreux amateurs, avec des corrections et la mise à jour des nouvelles rues du grand namur. Le nom des rues de Namur est le fruit d'un long travail, mené avec persévérance et minutie par Bernard Anciaux. L'auteur nous donne une explication du nom des mille huit cents rues du grand Namur, qui sont le reflet de l'histoire et des réalités géographiques, économiques et sociales de la cité mosane. Si la dénomination des rues a d'abord pour but de localiser les immeubles, de permettre les envois postaux et d'indiquer à chacun l'itinéraire à suivre, elle constitue un véritable patrimoine immatériel, que les Namurois et tous les passionnés d'histoire découvriront avec plaisir. Bernard Anciaux est un passionné. Collaborateur culturel du journal La Nouvelle Gazette durant un quart de siècle, il fut aussi actif dans les milieux culturels namurois durant près de quarante ans. Intéressé par sa ville natale, il aime en découvrir les petites et les grandes histoires.