Allen S. Weiss ? : "? Je dois admettre qu'un des objectifs de La Figure contre la Forme est de supprimer les guillemets qui donnent au mot "poupée" une dimension effrayante. ? " Monstre ou merveille, totem ou fétiche, icône ou idole, chaque poupée créée par l'artiste français contemporain Michel Nedjar est un memento mori, une complainte. Ces poupées blessent et protègent à la fois. Elles mettent en lumière ces terreurs, inexorables et insidieuses, qui existent non seulement dans le monde, mais aussi en nous-mêmes. Nedjar ? : "? Qu'est-ce que c'est qu'une poupée ?? Qu'est-ce que c'est ?? La poupée est ma survie. La poupée c'est ce qui m'a permis de ne pas perdre mon humanité. La poupée est la chose qui m'a aidé à ne pas basculer. La poupée c'est ce qui m'a fait tenir... Qui m'a donné mon existence, qui m'a donné mon existence... Une façon de regarder le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une poupée ?? C'est ce que je cherche encore à savoir. ? "