"Et à quel moment est-il légal, l'avortement, à quel moment ne l'est-il pas ? " Dès 1890, Séverine écrit ce que peu osent encore penser. Elle démonte le mythe du "crime passionnel" , dénonce les violences faites aux femmes, l'exploitation des ouvrières, la brutalité du monde industriel et l'hypocrisie sociale qui entoure l'avortement. Sous la loi des hommes réunit quatre textes majeurs d'une journaliste engagée au coeur des combats de son temps. Qu'elle parle de domination masculine, de misère ouvrière ou du droit des femmes à disposer de leur corps, Séverine observe, raconte et accuse avec une liberté de ton et une force qui saisissent encore aujourd'hui. Séverine, Caroline Rémy de son vrai nom, est l'une des grandes figures du journalisme de la Belle Epoque.