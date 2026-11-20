Et si Lisieux révélait un autre visage ? Derrière son patrimoine religieux se cache une cité antique fascinante, capitale des Lexovii à l'époque romaine. A travers les découvertes archéologiques, partez à la rencontre d'un passé oublié qui ressurgit peu à peu et redécouvrez la ville sous un angle inédit. Points forts, mots-clés : Archéologie - Antiquité - Lexovii - Gaule - Rome - Oppidum - Vestiges - Patrimoine - Histoire - Lisieux