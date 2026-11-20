Au xvie siècle en Europe, la sorcière Shen et son apprentie Tama tiennent une pharmacie réputée pour ses potions curatives. Mais la chasse aux sorcières les oblige à fuir et à se séparer. Des siècles plus tard, dans le Japon moderne, Tama retrouve Shen, mais dans quel état ? : une junkie mélancolique qui n'arrive pas à vendre ses remèdes, conçus désormais sous forme de cigarettes douteuses qu'elle passe son temps à fumer ! Mais trop heureuse d'avoir retrouvé sa mentor, Tama accepte de refaire équipe avec elle pour lancer son commerce...