Vous pensez que le monde va mal ? C'est pire que ce que vous imaginez. La dette des USA dépasse 260% du PIB. Les marchés financiers sont à des niveaux délirants. Une nouvelle crise menace, bien plus grave que celle de 2008. Sur le front du climat ? Chaque canicule, chaque inondation nous rappelle ce qui nous attend si on continue le bla-bla. Sur le front social ? Plus de 7 millions d'inscrits à France Travail et l'arrivée de l'IA va aggraver le problème si nous n'inventons pas très vite un nouveau contrat social. Au-delà du diagnostic implacable, la force de ce livre, très accessible, ce sont les solutions concrètes qu'il propose : Gagner la bataille du climat et améliorer le pouvoir d'achat du plus grand nombre ? Oui, c'est possible. Taxer la spéculation pour financer les transports du quotidien ? Oui, c'est possible. Créer 2 200 000 emplois en cinq ans ? Oui, c'est possible. Passer à la semaine de 4 jours-32 heures sans baisse de salaire ? Oui, c'est possible, ça marche déjà dans 500 entreprises. Mettre en place un vrai référendum citoyen comme en Suisse ? Oui, c'est possible... Au-delà de ces solutions concrètes, Pierre Larrouturou dénonce les blocages du monde politique (le chapitre "On est dirigé par des connards" pique un peu) et propose une vraie stratégie pour reprendre en main notre avenir. Un livre à lire absolument pour lutter contre le découragement.