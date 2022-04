Les Expressions animalières dynamitées

Pourquoi dit-on myope comme une taupe ? Laid comme un pou ? ou Doux comme un agneau ? Mais surtout, les taupes sont-elles vraiment myopes et les poux vraiment laids ? On dit que les agneaux sont doux et sages mais il n'en a pas toujours été ainsi. Découvrez 7 histoires loufoques inventées à partir de vraies expressions animalières.