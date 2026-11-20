Et si un penalty avait sanctionné la faute sur Battiston ? Et si Benazzi avait aplati cet essai ? Et si Leconte n'avait pas craqué en finale de Roland-Garros ? Et si Thibaut Pinot n'avait eu qu'une piqûre de guêpe ? Nous avons toutes et tous nos petites tragédies sportives. Ces moments où, devant notre écran, dans un stade ou au bord d'un terrain, nous nous sommes dit : "Si seulement... " PANARD a décidé de prendre cette phrase au pied de la lettre et de soigner nos traumas sportifs collectifs. Et quoi de mieux comme thérapie qu'une réécriture de l'Histoire ! Pour son premier hors-série, la revue propose un grand exercice d'uchronie sportive : réécrire les moments où l'histoire aurait pu basculer autrement.