En 1926, Le Corbusier et Pierre Jeanneret réalisent à Pessac, près de Bordeaux, la Cité Frugès, commandée par Henry Frugès, industriel sucrier bordelais. Ce lotissement expérimental entend offrir à l'habitat populaire les ressources d'une architecture nouvelle : standardisation, polychromie, toit-terrasse, volumes simples, liberté du plan. Très vite pourtant, les habitants transforment les maisons. Ils les adaptent au climat, aux usages quotidiens, aux besoins de la vie familiale. L'oeuvre moderne entre alors dans l'histoire vivante : elle cesse d'être un manifeste immobile pour devenir une matière habitée. Depuis juillet 2016, la Cité Frugès appartient au patrimoine mondial de l'Unesco. Près d'un siècle plus tard, Léon Krier - 1946-2025 - revient sur cette expérience fondatrice. Dans un projet théorique largement illustré, il se met dans les pas de Le Corbusier, non pour l'imiter ni pour l'effacer, mais pour poursuivre le dialogue. Son Nouveau Pessac démontre que l'oeuvre de Le Corbusier peut encore être une source d'invention, à condition d'être confrontée au génie de la ville européenne : ses rues, ses places, ses quartiers mixtes, ses échelles humaines, sa diversité et sa mémoire. Le nouveau Pessac, Le Corbusier après Le Corbusier, est ainsi moins un retour en arrière qu'une méditation sur l'avenir possible de la ville.