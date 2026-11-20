DOMINIQUE A, MATHIEU AMALRIC, PIERRIC BAILLY, MARIANNE BASLER, FRANCOIS BEGAUDEAU, BERTRAND BELIN, ARESKI BELKACEM, BEN, GERARD BERREBY, RAN BLAKE, BLUTCH, CHRISTIAN BOLTANSKI, PASCAL BOUAZIZ, GREGOIRE BOUILLIER, FREDERIC BOYER, FRANCOIZ BREUT, ANNE BROCHET, PETER BRÖTZMANN, TAL BRUTTMANN, RODOLPHE BURGER, MICHEL BUTEL, MICHEL BUTOR, OLIVIER CADIOT, ROMEO CASTELLUCCI, THE CLASH, JARVIS COCKER, JONATHAN COE, OLIVIER COHEN, COSTA-GAVRAS, CECILE COULON, FRANCK COURTES, JULIA DECK, MARTINE DELVAUX, ALELA DIANE, PHILIPPE DJIAN, LOU DOILLON, VALERIE DONZELLI, BRUNO DUMONT, BOB DYLAN, SAM EASTGATE AKA LA PRIEST, JAMES ELLROY, DAN FANTE, CHRISTIAN FEVRET, PHILIPPE GARNIER, BARRY GIFFORD, JOHN GIORNO ET THURSTON MOORE, BRIGITTE GIRAUD, HARRY GRUYAERT, ROBERT GUEDIGUIAN, THEO HAKOLA, PETER HOOK, MICHEL HOUELLEBECQ, NANCY HUSTON, OTAR IOSSELIANI, CHARLES JULIET, SERGE JULY, SERGE KAGANSKI, JEAN-PIERRE KALFON, LESLIE KAPLAN, PHILIPPE KATERINE, ABBAS KIAROSTAMI, JEFF KOONS, CLOE KORMAN, DANY LAFERRIERE, LES FRERES LARRIEU, DENIS LAVANT, ELISABETH LEBOVICI, DAVID LE BRETON, LESCOP, SOPHIE LETOURNEUR, DON LETTS, CELIA LEVI, SIMON LIBERATI, ANTÓNIO LOBO ANTUNES, JOHN LYDON, VINCENT MACAIGNE, NICOLE MARCHAND-ZAÑARTU, CHRISTIAN MARCLAY, ANDRE MARKOWICZ, MASSIN, NICOLAS MATHIEU, JOHN MCPHEE, MATTHIEU MESSAGIER, CATHERINE MILLET, CHRISTOPHE MIOSSEC, JEAN-PIERRE MOCKY, RENAUD MONFOURNY, JEAN-LOUIS MURAT, HELENA NOGUERRA, BULLE OGIER, F. J. OSSANG, LEONARDO PADURA, VINCENT PARONNAUD, PIERRE PELOT, BERNARD PLOSSU, PHILIPPE POIRIER, FRED POULET, NATHALIE QUINTANE, LES RITA MITSOUKO, ARCHIE SHEPP, LEÏLA SLIMANI, ZADIE SMITH, PETER STAMM, JOE STRUMMER, CLAIRE TABOURET, RACHID TAHA, YVES TENRET, YANN TIERSEN, TRICKY, TRISTRAM, LOUIS UCCIANI, GISELE VIENNE, ENRIQUE VILA-MATAS, MIREL WAGNER, WIM WENDERS, SAUL WILLIAMS, GAO XINGJIAN, CHRISTINE ZAYED, ALICE ZENITER.
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