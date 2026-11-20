Plongez au coeur des merveilles de Pandora et découvrez les coulisses du processus créatif qui a donné naissance à Avatar : De Feu et de Cendres. Riche d'illustrations inédites, cet ouvrage spectaculaire dévoile les nouveaux designs, créatures et environnements fascinants imaginés pour ce nouvel opus : de la terrifiante Varang et son Peuple des Cendres, aux mystérieux Marchands du Vent, jusqu'à la spectaculaire bataille finale. Accompagné de commentaires exclusifs de James Cameron et de son équipe artistique, ce livre rend hommage au talent et à l'inventivité de ses créateurs, tout en offrant une incursion privilégiée dans la création d'un univers cinématographique visionnaire.