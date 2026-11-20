Avec l'album Oxygène, sorti en 1976 et vendu à ce jour à plus de dix-huit millions d'exemplaires, le compositeur français Jean-Michel Jarre est entré dans la légende de la musique électronique. La suite de sa discographie, à la fois expérimentale et accessible, d'Equinoxe à Oxymore en passant par Zoolook, Métamorphoses ou Electronica 1 et 2, n'a pas démenti un succès planétaire amplifié par des concerts multimédias aussi révolutionnaires que gigantesques, donnés aux quatre coins du monde. A partir de sources documentées et d'entretiens inédits - notamment avec Jean-Michel Jarre - Jean-Louis Tallon retrace et décrypte le parcours d'un artiste visionnaire, dont l'oeuvre, parfois controversée ou jugée inégale, n'a pourtant cessé de se réinventer et d'inspirer, par ses explorations sonores, des générations de créateurs et de musiciens.