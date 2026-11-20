Arrivé dans les années quatre-vingt, le hip-hop trouve un terreau fertile en France. La capitale s'entiche du genre avec enthousiasme et vit au rythme des scratchs en inventant ses propres lyrics. Très vite, rapper en français devient évident, et spontanément se dessine un axe Paris ? /? Marseille essaimant à sa suite de nombreuses écoles sur tout le territoire, relayées par différents médias. Aux défricheurs MC Solaar, Assassin, IAM, NTM ou Ministère A. M. E. R. succèdent maints artistes et groupes au succès notoire tels que 113, Diam's, Booba, ou plus alternatifs comme TTC, La Caution, Grems. Grâce à une sélection éclectique et emblématique en cent albums, de Rapattitude à Or noir, Mehdi Maizi donne à entendre un rap dans toute sa diversité qu'il soit festif ou potache, contestataire voire vindicatif. Rendant compte de l'inventivité des textes, des flows originaux, sans omettre la production, l'auteur l'affirme sans conteste ? : non, le rap n'est pas mort.