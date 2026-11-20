A la première minute de ce qui allait être ma vie professionnelle, Richard Seff était là. Sur un plateau improvisé au beau milieu d'un supermarché de banlieue toulousaine, il faisait partie d'un jury de sommités locales qui allait décider de m'octroyer le premier prix de ma vie. Lui, écrivait déjà pour des artistes renommés et malgré son jeune âge avait déjà signé bien des succès qui tournaient sur les ondes et que tout le monde fredonnait. J'ai gravi les cinq marches et tout tremblant, je me suis avancé jusqu'au centre de la scène où j'ai balbutié comme j'ai pu " Petite Marie" que je venais d'écrire et que je chantais pour la première fois devant des inconnus. Des chansons, j'en avais d'autres, il a voulu les entendre et l'histoire a commencé comme ça, grâce à lui.