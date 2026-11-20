Konichiwa ! Georges vous emmène passer la fin d'année au Japon ! Vous trouverez dans ce numéro des grandes BD qui vous feront voyager, un épisode de nos chers Panpi et Gorri mais aussi l'histoire vraie du célèbre mangaka et réalisateur Hayao Miyazaki. Côté jeux, on explore la carte de l'archipel pour découvrir les sumos, les geishas et les ninjas ! Au restaurant, il faudra bien observer les plats pour en savoir plus sur cette délicieuse gastronomie. Puis, on apprendra à dessiner des personnages de manga, étape par étape. Et pour le paper-toy, Georges vous propose de fabriquer un adorable "kitsune" , renard emblématique du folklore japonais. Quant aux activités, les jeunes globe-trotteurs et trotteuses pourront célébrer la fête des enfants en fabriquant une carpe volante, préparer une savoureuse recette et en savoir plus sur l'umami ou encore s'exercer à l'origami ! Sans oublier bien sûr la partie Actus, avec des chroniques de livres et de films, qui donneront des envies et des idées pour les fêtes de Noël. Alors envolez-vous avec Georges N° Japon et parcourez 10 000 km en 60 pages !