L'expédition Doecuru Tome 2

Guidés par une chouette légendaire, Ryûji, Sayuri, le professeur Kazé et leurs compagnons sont sur le point d'atteindre leur but : gagner le royaume de Nazca pour découvrir le dernier des doedicurus, cet animal mythique aux allures de tatou géant. Suite et fin des aventures captivantes de l'inoubliable Expédition Doecuru.