Ce guide contient toutes les informations nautiques indispensables à la navigation côtière (en deçà de la zone des 6 milles), avec un volet très complet sur la sécurité et tous les contacts utiles. On y trouve aussi les marées, la cartographie des bassins de navigation du Havre à Saint-Malo, les courants, la réglementation en vigueur, les règles de barre et de balisage, des conseils de sécurité, des astuces et, bien sûr... les célèbres maximes.
Par
Du marin breton association L'oeuvre Chez
Voiles et Voiliers
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