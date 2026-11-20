Ce guide contient toutes les informations nautiques indispensables à la navigation côtière (en deçà de la zone des 6 milles), avec un volet très complet sur la sécurité et tous les contacts utiles. On y trouve aussi les marées, la cartographie des bassins de navigation du Havre à Saint-Malo, les courants, la réglementation en vigueur, les règles de barre et de balisage, des conseils de sécurité, des astuces et, bien sûr... les célèbres maximes.