La sociologue Liah Greenfeld (1954-2026), professeur à l'université de Boston, est une spécialiste du nationalisme, du capitalisme comme forme culturelle, du rapport entre culture et société à la période moderne. Ses oeuvres ont été publiées par Chicago University Press, Harvard University Press, Cambridge University Press. Son travail sur l'antisémitisme rompt avec les habitudes du jugement moral et de l'analyse politique. Elle le traite comme un phénomène relevant du temps long à un niveau civilisationnel. Constatant la permanence de l'hostilité anti-juive, elle considère que les circonstances historiques particulières sont moins importantes que la continuité transhistorique des arguments antisémites. Elle retourne donc aux sources du monothéisme pour étudier la naissance du christianisme, puis de l'islam, dans l'ordre de la jalousie civilisationnelle : de Marcion ou Saint Paul au Coran, du verus Israel à l'accusation de mécréance pour n'avoir pas écouté Mahomet, les Juifs ont été le repoussoir fondateur des deux autres religions du Livre. L'identité chrétienne comme l'identité islamique se pensent dans le ressentiment de la dette envers les Juifs inventeurs du monothéisme. Elle propose alors d'accepter l'antisémitisme comme caractéristique spécifique de la civilisation monothéiste et pose que seule la reconnaissance de ce socle de jalousie existentielle permettra de la dépasser.