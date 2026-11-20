Bienvenue sur la Planète bicyclette, un univers dont le vélo est le dénominateur commun et où l'on se déplace seul ou en tandem, sur une monture de ville ou tout-terrain, pour la détente, le sport ou par nécessité. De Madagascar au Mali, en traversant l'Europe ou lors de missions en Haïti, Olivier Le Brun a promené son appareil photo pour capter des moments à vélo qui n'ont pas forcément le goût tranquille des balades. Sable, pavés, champs, routes cabossées côtoient des supports plus policés et urbains, car tous les terrains de jeux sont bons pour la petite reine. Si l'objet "vélo" est le fil conducteur de cette série, ce sont surtout les cyclistes qui importent au photographe. Il capte toutes les sensations que rouler procure : sourires libérateurs, regards fiers, allures hésitantes, muscles tendus ou gestes assurés. Le livre se fait le miroir des différents usages du vélo à travers le monde, celui-ci peut être le taxi emmenant l'écolier ou l'amoureuse, devenir remorque, chargé au maximum, ou encore véhicule d'une évasion vers un horizon lointain... Olivier Le Brun travaille la photographie en noir et blanc. Son Leica dans la poche, il glane des images au fil du temps et des sujets qui l'interpellent. A le voir déambuler, il semble que tout l'intéresse, ce qui est tout à la fois vrai et faux. Attentif et curieux, comme dans Lire ! et Jouer ! , son regard dessine une humanité et crée une appartenance commune. En isolant cet objet du quotidien à haut pouvoir collectif, il signe un livre qui interroge simultanément le pouvoir économique, écologique, politique, pratique et ludique de notre bonne vieille bécane.