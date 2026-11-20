Fuyant l'anéantissement, Wismerhill et toute l'humanité arrivent dans un nouveau monde où tout est à reconstruire. Pourront-ils faire face aux tâches immenses et aux périls qui les attendent ? Cette sixième intégrale des Chroniques de la Lune Noire nous permet de retrouver Wismerhill et sa bande ainsi que de nouveaux personnages sous le crayon virtuose de Fabrice Angleraud et la plume démiurgique de François Froideval. Elle regroupera les albums "Terra Secunda" tomes 1 et 2, et "Guerres Ophidiennes" .