Deux ans après la parution du dernier cycle de WEST, la série emmenée par Fabien Nury, Xavier Dorison et Christian Rossi, voici l'intégrale ! Tout WEST en un seul volume ! Une occasion de retrouver tous ses personnages - Morton Chapel, Bart, Kathryn, Angel... une équipe de mercenaires au service de la Maison-Blanche, qui lutte contre les forces occultes. L'intégrale de WEST, un ouvrage à tirage limité, avec une couverture et 16 pages de documents inédits ; une BD d'aventures dans laquelle s'invitent les forces occultes...