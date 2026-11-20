Sortez votre van du garage et partez sillonner la France en suivant nos 40 road trips. Avec ce guide, voyagez à travers la France et trouvez les clés pour organiser votre voyage : des espaces infinis de l'Aubrac aux Cévennes secrètes et sauvages, des vignes et villages du Mâconnais aux lacs du Jura, véritables écrins de fraicheur, chaque road trip vous invite à un road trip inoubliable ! -40 itinéraires, au départ de 6 villes en France : la pointe du Cotentin, le long de la Loire de Nantes à Tours, entre mer et montagne au Pays basque, la Corse du Nord et du Sud, pour ne citer que quelques exemples. - Des road trips allant d'un week-end à une semaine d'évasion absolue - Des textes inspirants pour vous donner envie de partir - Pour chaque road trip : une carte avec le tracé du circuit et ses grandes étapes, un QR code permettant de télécharger la trace GPS - Les bonnes adresses pour dormir, stationner, manger et faire des activités de plein air - Des conseils pour préparer son voyage, équiper son véhicule, vivre au quotidien dans son van... Un livre créé en partenariat avec Les Coflocs, afficionados des road trips en van, passionnés d'aventures et influenceurs voyage !