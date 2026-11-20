Trois femmes, Kadiatou, Zoya, Aïssata, témoignent. Elles viennent d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. Elles vivent à Lyon, seules ou avec leur enfant. Elles ne lisent pas le français ni aucune autre langue. Comment font-elles pour se déplacer, se nourrir, honorer leurs rendez-vous, aller aux cours de français ? Ce récit graphique raconte leur désarroi mais aussi les stratégies qu'elles mettent en place pour faire face au quotidien dans une ville où tout est étrange, étranger, inhospitalier. Conçue pour sensibiliser les professionnels travaillant avec des personnes allophones, écrite dans une langue et une syntaxe simples, cette BD est aussi un formidable outil de lecture et de partage pour la classe de français langue étrangère