Avertissement : Ceci n'est pas un livre. C'est un code de déchiffrage. Suite à la disparition tragique de son père, Morgane se réfugie dans les études et fait la promesse d'intégrer les marchés financiers pour rendre son père et sa famille fiers. Après avoir accompli tout ce qu'elle pensait désirer, elle se rend compte que quelque chose cloche dans ce monde si lisse en apparence. De fil en aiguille, les questionnements bourgeonnent. Puis elle tombe dans le terrier du Lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Soudain, elle comprend qu'elle a atteint les arcanes de l'Univers. Enfin, le lundi 12 janvier 2026, elle décide de se déshabiller intégralement devant le siège de la Société Générale, à La Défense. Improbable, non ? Pourtant, tout est vrai et bien réel. Oseriez-vous croquer dans la pomme ?