Notre tête abrite un véritable superpouvoir. Le cerveau est une machine extraordinaire qui permet de rêver, d'apprendre, de rire, de bouger et de comprendre le monde environnant. Mais pour déployer toute sa magie, cet invraisemblable compagnon a besoin que l'on prenne soin de lui. Sommeil, alimentation, activité physique, gestion des émotions ou bon usage des écrans, cet album dévoile à travers des explications claires et illustrées, ainsi que des jeux interactifs, tous les secrets pour choyer son cerveau au quotidien.