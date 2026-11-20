Jeune, brillante et promise à un avenir exceptionnel, Ewa vit pourtant avec une terrible intuition : elle mourra avant ses 28 ans. Déterminée à percer ce mystère, elle entreprend un voyage en Chine, où une révélation bouleverse son existence : elle porte en elle la mémoire de plusieurs vies antérieures, toutes brutalement interrompues. De ses destins tragiques émerge un lien troublant avec les procès de sorcellerie de Salem, en 1692, et une mystérieuse malédiction. Entre secrets karmiques, spiritualité, amour et quête de vérité, Ewa engage une course contre le destin. Parviendra-t-elle à briser le cycle de la mort avant qu'il ne soit trop tard ?