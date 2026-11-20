Neuvième recueil de Patrice Desbiens publié aux éditions de L'Oie de Cravan, Vieille face est un livre dur, drôle et beau. Le corps qui vieillit, la solitude, les souvenirs de l'enfance, la chaleur d'une petite chatte et l'importance de l'amour, au passé comme au présent : tout cela est évoqué avec un grand art de la brièveté. C'est doux-amer, parfois cinglant, parfois désespéré, souvent étonné de la présence du merveilleux. Ce n'est jamais convenu, jamais ennuyant. A travers le temps, Patrice Desbiens se ressemble étonnamment. Une Vieille face, peut-être, mais un regard perçant sur la vie et le vide : le visage passionné d'un poète qui regarde le monde en face.