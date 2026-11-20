Ce livre est une enquête sur la vie chinoise sous censure généralisée nourrie par de nombreux témoignages (sans langue de bois) de Chinois de Chine, continentale comme d'outre-mer. "? Un minutieux recueil de témoignages. ? " Le Monde diplomatique "? Un livre passionnant. ? " Dessous des cartes, Arte "? Une enquête passionnante qui décrypte avec précision la manière dont Pékin met en place un véritable soft-power sécuritaire. Une lecture indispensable. ? " La Revue des deux mondes "? Un livre très éclairant. ? " Le SoirZhang Zhulin est l'un des rares journalistes français d'origine chinoise, qui travaille depuis vingt ans à Courrier international où il suit en permanence l'actualité chinoise. Il a également publié, aux éditions de l'Aube, Chine, l'Empire que l'on quitte.