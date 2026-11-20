Depuis toujours, les humains coexistent avec les Ninyô, des créatures magiques humanoïdes dotées de puissants pouvoirs. Kagura, jeune samouraï connue sous le nom de "? Sainte de l'Epée ? " , est depuis toujours amie avec Raito, un Ninyô capable de contrôler la foudre. Mais la ségrégation règne dans le Japon médiéval... Alors, quand son daimyo ordonne à Kagura d'exécuter Raito pour prouver sa loyauté, elle décide de fuir avec lui vers l'Europe, afin d'en apprendre plus sur les Ninyô et de trouver un endroit où ils pourront cohabiter paisiblement.