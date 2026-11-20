La notion de gauche n'est ni abstraite ni universelle mais elle peut nous servir pour penser des dynamiques politiques hors continent européen où elle a pris naissance dans le contexte de la Révolution française. Ce numéro s'intéresse spécifiquement aux gauches en Afrique dans leurs dimensions historiques comme dans celle de leurs héritages et résonances contemporaines. Il traite des luttes anticoloniales puis anti-impérialistes après les indépendances des années 1960. Ses articles abordent comment, dans ce moment des global sixties caractérisé par la guerre froide et les mouvements tiers-mondistes, des idées, des organisations et des pratiques politiques se sont développées en Afrique. A partir de différentes situations, principalement à propos des oppositions ouest-africaines, ce dossier enrichit notre compréhension des mouvements politiques progressistes sur le continent africain et participe au renouvellement d'une histoire politique et culturelle globale.