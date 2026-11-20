A l'occasion du bicentenaire de la photographie, ce livre initié par la Mission de l'Inventaire général du patrimoine culturel, service du Patrimoine du ministère de la Culture, présente les oeuvres des photographes de l'Inventaire du patrimoine dans tous les services régionaux. Les thématiques sont : L'espace délimité / l'espace traversé / la ville photographiée / Architectures / extérieurs / seuils, sols et fenêtres / passages et couloirs / le clos et le couvert / les escaliers / nefs sacrées, nefs profanes / intérieurs / le geste et la machine / décor et mobilier / sculptures / accumulations, collections / revue de détails. Chaque thème est introduit par un texte court, puis viennent les photos légendées.