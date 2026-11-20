Que nous arrive-t-il lorsque nous faisons face à un plateau de théâtre ? Comment devient-on, le temps d'une représentation, un spectateur que l'on ignorait pouvoir être ? Partant de História do Olho de Janaina Leite, présenté aux portes d'Avignon en 2025, Bastien Gallet revient sur le Festival d'Avignon 2026 et sur des spectacles - de Rébecca Chaillon, Carolina Bianchi, tg STAN, Forced Entertainment ou Salim Djaferi - qui font de la relation entre la scène et la salle leur sujet même. Inclure, espacer, critiquer : chaque fois, un autre spectateur est sollicité, mis à l'épreuve, parfois inventé. Car être spectateur n'est pas un état mais un art, situé, incertain, versatile. Face aux attaques, financières et morales que subit aujourd'hui le théâtre public, ce livre défend un théâtre qui ne prétend pas transformer son public, mais lui fait confiance - et qui préserve ce luxe devenu rare : expérimenter publiquement la relation à l'autre.