Un héritage, un sortilège, ses noces seront sanglantes... Ishakhan a fait valoir son droit : selon la tradition du désert, l'arrogant guerrier kurkan a enlevé Leah pour en faire sa fiancée. A présent, ils chevauchent vers les dunes - là-bas, une nouvelle vie attend la princesse d'Estia. Une vie de liberté, loin du palais et de ceux qui l'ont brisée. Mais malgré l'amour que le couple se voue, un nuage noir plane : Leah est toujours prisonnière des sorts de sa belle-mère, Serdina. Or, pendant qu'Ishakhan et Leah cherchent un moyen de l'en délivrer, leurs ennemis se rassemblent, prêts à tout pour récupérer la princesse et renverser le khan. Quant à Serdina, dont l'ambition comme les pouvoirs n'ont plus de limites, elle appelle tous les Vagaris à la rejoindre pour accomplir un dessein qui pourrait bouleverser le continent entier... Elle est sa lumière. Il est son sauveur. Mais pourront-ils briser les chaînes qui les hantent avant que celles-ci ne les détruisent ? Le roman à l'origine du webtoon Predatory Marriage Traduit du coréen par Julie Tiret. Réservé à un public averti.