Tout pour créer ses bougies vegan 100 % naturelles ! Très accessible, la confection de bougies est un moyen pour vous reconnecter à votre créativité. Alors, pourquoi utiliser des bougies dont vous ignorez la composition et la provenance ? Faire vos bougies maison, c'est aussi choisir des ingrédients sains pour vous et pour la planète, et jouer avec une richesse de parfums pour des créations assorties à vos besoins : cocooning, coup de boost, apaisement, purification... Découvrez : - les matières premières et comment les choisir ; - les étapes de fabrication ; - des recettes aux senteurs captivantes. A vous les bougies saines et bienfaisantes !