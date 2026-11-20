La décision d'organiser les Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises avait été le déclencheur du premier essai percutant de Fiona Mille. Celui-ci a ouvert un large débat sur l'avenir des montagnes dans tous les massifs. Il ne s'agissait pas seulement d'empêcher des projets obsolètes, ceux du monde d'hier, mais d'élargir nos horizons. Ce nouveau livre est une invitation à bâtir ensemble des alternatives aux sports d'hiver, mais surtout à cheminer et à vivre autrement dans les pentes. Une invitation à célébrer la beauté des montagnes et à comprendre le lien viscéral que nous entretenons avec elles : elles nous ressourcent, nous nourrissent et abritent une incroyable biodiversité. Le mouvement Montagnardes 2030 prouve qu'avec ou sans neige, une montagne accueillante et vivante à l'année se construit déjà. Une autre fête est possible : à nous de la concrétiser ! Préface de Clara Arnaud Présentation de l'autrice : Fiona Mille a 30 ans et vit dans le massif de Belledonne, en Isère. Elle est depuis 2021 la présidente de Mountain Wilderness France, association dont le but est de faire cohabiter montagne sauvage et montagne à vivre. Gardienne du gîte d'étape de Freydières, elle co-gère le restaurant d'altitude La Gélinotte. Ce livre est son deuxième essai après Réinventons la montagne. Alpes 2030 : un autre imaginaire est possible (Ed. du Faubourg, 2024).