Nées de la décentralisation des années 1980, les régions se sont métamorphosées en piliers incontournables de notre quotidien. Des transports à la formation, en passant par l'emploi, le développement économique et la transition écologique, la loi NOTRe de 2015 a ancré leur rôle stratégique au coeur de territoires désormais réorganisés autour de treize grandes régions hexagonales. L'année 2026 marque un double cap symbolique, avec les quarante ans de l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct et les dix ans de cette nouvelle carte régionale. Cet ouvrage dresse un bilan institutionnel, politique et économique sans concession de cette mutation, compare notre modèle à celui de nos voisins européens et pose des questions décisives pour l'avenir de notre pays ? : comment sortir des blocages et lever les freins au redressement de la France ?? Comment réformer de manière audacieuse notre architecture institutionnelle ?? Un éclairage indispensable, rassemblant témoignages d'élus de terrain et contribution d'experts de très haut niveau, à quelques mois d'échéances politiques majeures. sous la coordination de Carole Delga, présidente de régions de france et présidente de la région occitanieAvec François Bonneau - Jean-Louis Borloo Emeric Bréhier - Claire Charbit - Géraldine Chavrier - Jaume Duch Guillot - Jérôme Durain Ambroise Fayolle - Gérard Larcher - Anne Lauvergeon - Franck Leroy - Céline Malraux - Marie-Antoinette Maupertuis - Renaud Muselier - Natacha Polony - Imanol Pradales - Christine Streichert-Clivot - Dominique Vienne - François Villeroy De Galhau