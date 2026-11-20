Depuis plus de soixante-dix ans, GODZILLA règne sur la pop culture. Né au Japon, il a imposé partout dans le monde sa massive silhouette. Tantôt destructeur, tantôt protecteur, il rappelle à l'ordre le genre humain dès que celui-ci s'obstine dans l'autodestruction, agissant en cela comme une allégorie de mère-nature. Pour la toute première fois, les studios Toho ont ouvert leurs archives afin de réaliser ce livre unique et officiel où l'on retrouve la filmographie complète du kaiju suprême, depuis le premier film de 1954 jusqu'au dernier long-métrage récompensé aux Oscars Godzilla Minus One, mais également ses multiples adaptations dérivées, qu'elles soient télévisées, littéraires ou vidéoludiques. Rempli d'anecdotes peu connues et richement illustré de plus de 360 documents iconographiques rares et inédits, cet ouvrage officiel retrace l'histoire complète de cette franchise culte.