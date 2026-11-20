Et vous, vous avez déjà eu un Michel au bureau ? 77% des femmes salariées sont régulièrement confrontées à des propos ou décisions sexistes au travail. Face à ce chiffre, Claire et Philomène ont décidé de faire appel à du renfort divin. Armées d'un abaque, d'un carquois et d'une balance de la justice, Héra, Athéna, Déméter et Aphrodite débarquent dans l'open space. Leur mission : décortiquer, avec humour et données à l'appui, tout ce qui pique et gratte au boulot. Au programme : sexisme ordinaire, écarts de salaire, plafond de verre, violences sexistes et sexuelles, conditions de travail, santé des femmes, intersectionnalité... et le mode d'emploi pour être une vraie alliée. Face à elles, Michel - cet homme cihet qui n'a jamais vécu la moindre discrimination - tente tant bien que mal de comprendre. On vous promet pas qu'il y arrive. S'appuyant sur 91 témoignages réels et des statistiques actualisées, Les Boss(euses) est le livre que vous voudrez glisser sur le bureau de vos collègues. Ou de votre chef. Surtout de votre chef.