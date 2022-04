L'Église dans l'enseignement secondaire. Les institutions catholiques en France (XIXe-XXIe siècles)

Comme l'Etat, l'Eglise a joué un rôle de premier plan dans les progrès de l'enseignement secondaire en France au cours de la période contemporaine, ce qui se traduit par une floraison d'institutions secondaires catholiques : alors qu'en 1854, au lendemain de la loi Falloux, on en compte 256, auxquelles il convient d'ajouter une bonne centaine de petits séminaires, on en dénombre plus de 1300 en 1958, à la veille de la loi Debré. Observer ce dynamisme au ras du sol, en plaçant ces établissements au coeur de la réflexion, est l'objectif de cet ouvrage. Ainsi l'enseignement secondaire catholique n'apparaît-il pas comme un bloc monolithique, mais comme un agrégat d'institutions appelés tantôt écoles, tantôt pensionnats, séminaires, collèges, alumnats ou, plus récemment, lycées. Ce livre, qui est le fruit d'échanges entre des chercheurs issus de plusieurs champs disciplinaires, met simultanément en lumière la complémentarité et la rivalité de ces institutions dans le champ scolaire. Il présente leurs caractéristiques propres sur le temps long, du XIXe siècle à aujourd'hui, en faisant une large place aux fondateurs, aux projets éducatifs et aux mutations des dernières décennies, qu'elles soient institutionnelles ou religieuses.