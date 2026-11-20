Selon la formule consacrée, l'Almanach du Marin Breton est "la bible et le couteau suisse" de tous les marins, qu'ils soient plaisanciers, pêcheurs ou de commerce. Cet ouvrage réglementaire, reconnu par les autorités maritimes, regroupe toutes les informations nautiques indispensables à la navigation : - les horaires de marées 2027 - le livre des phares et feux, avec mises à jour SHOM - les informations relatives à près de 350 ports de la Manche, mer d'Iroise et Atlantique, de Dunkerque à Hendaye : contacts, accès et balisages, plans, QR-Code renvoyant aux sites des ports - cartes des courants, radionavigation - les infos pratiques essentielles concernant la santé et la sécurité en mer, la signalisation et le balisage - les textes officiels : RIPAM et réglementations - pages de carnet de bord La préface de la skippeuse Alexia Barrier, navigatrice professionnelle engagée dans la protection des océans, rappelle que l'entraide et la transmission sont des nécessités absolues pour les gens de mer, dans le sillage des missions de l'Oeuvre du Marin Breton. Des textes historiques ou sur les techniques de navigation complètent les informations pratiques indispensables. "Chez les gens de mer, la solidarité n'est pas un vain mot" : l'Almanach est publié en partenariat avec l'Oeuvre du Marin Breton, association historique fondée par Jacques de Thézac, active depuis plus de 120 ans.