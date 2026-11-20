Voici le journal d'une peintre en communion avec le vivant et ses entrailles. La fragilité du monde y devient motif d'extase et d'effroi, le corps, l'esprit et le pinceau se confondent, saisissent l'éphémère et la mort. Le sanctuaire est cet atelier austère et encombré, refuge où se conglutine, dans l'huile et les essences, la chair des corps peints. L'éther vital, c'est cette concentration de l'esprit qui, dans les éclats de couleur sang, persiste entre contemplation, désordre et violence. Il fallait cette prose dense et incantatoire pour éclairer la source même de l'art de Nathalie Bourdreux : une fable troublante où lumières des saisons, oiseaux et ? gues font corps face à la mortalité.