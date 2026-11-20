Dans la plus pure tradition des imagiers pour enfants, ce livre cartonné égrène une suite d'animaux, familiers ou sauvages, dépeints en pied, le regard planté dans celui du lecteur, qu'ils cherchent à attendrir de leurs moues innocentes. " L'animal est tout simplement un formidable réservoir de formes. " répète Françoise Pétrovitch. Elle trouve en eux la même spontanéité que dans les modèles d'enfants et d'adolescents, la même beauté fragile qu'elle dessine inlassablement. La ménagerie exhibée dans ces pages compte un Jack Russel bien campé sur ses pattes, un adorable couple de carlins, mais aussi un écureuil, des oiseaux perchés, un singe naturaliste ou au contraire des "singeries". Iconographie typique du style rococo du XVIIIe siècle, héritière des fables d'Esope, les singeries donnent un tour humain et satirique au primate : l'artiste l'imagine ici grattant un banjo ou tirant sur une pipe. Quant aux lévriers, à poils longs ou courts, ils sont un discret clin d'oeil au lévrier de George Sand, à qui Françoise Pétrovitch a récemment rendu hommage au travers d'une tapisserie tissée à Aubusson longue de 23 mètres. Le titre de l'album, "Bleu Rose Jaune / Blue Pink Yellow", insiste sur la puissance colorée des images. Les couleurs sont saturées, particulièrement les roses et les bleus, réveillés de fluo et de jaunes, tirant parfois sur l'acide. Une palette vive et dynamique pour des sujets tendres et intemporels.