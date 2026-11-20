Pourquoi est-il si difficile de changer, même lorsque l'on comprend parfaitement l'origine de ses blessures ? A travers une réflexion accessible sur la psychologie, les émotions et le fonctionnement du système nerveux, ce livre explore le décalage entre la compréhension intellectuelle et la véritable transformation intérieure. Il montre comment les expériences passées continuent d'influencer nos réactions, nos relations et nos choix, bien au-delà de ce que nous croyons avoir dépassé. En mettant en lumière le rôle de la mémoire corporelle, de la sécurité émotionnelle et des liens humains, l'ouvrage invite le lecteur à considérer le changement comme un processus progressif, fondé moins sur la volonté que sur l'expérience répétée d'un environnement intérieur et relationnel apaisant.