"Toujours plus haut place ton rêve ou ton désir". Toute sa vie, Tony Bambridge aura vécu selon cette devise. Né en 1895 à Pirae, orphelin de père à trois ans, blessé au front en 1918, marqué à jamais par l'épidémie de grippe espagnole qui décime sa famille, Anthony "Tony" Bambridge va pourtant se hisser au rang de figure majeure de la Polynésie française. Homme d'affaires visionnaire, bâtisseur, entrepreneur obstiné, mais aussi patriote intransigeant et protecteur des plus vulnérables, il incarne à lui seul un demi-siècle de bouleversements politiques, économiques et sociaux. Des bagnes australiens où fut envoyé son grand-père à l'alliance avec les lignées royales tahitiennes, des tranchées de Champagne au ralliement de Tahiti à la France Libre, des salles obscures de Papeete aux soirées de Hamuta où se croisent ministres, gouverneurs et vétérans, cette biographie retrace une destinée hors du commun. Surnommé "Papa Tony" par les lépreux de Orofara dont il fit, pendant plus de trente ans, des spectateurs privilégiés, Tony Bambridge apparaît ici dans toute sa complexité? : autoritaire et généreux, redoutable en affaires et d'une profonde humanité. A travers son histoire, c'est aussi celle de la Polynésie moderne qui se raconte - entre traditions ancestrales, héritage colonial et conquête d'une voix propre sur la scène du monde.