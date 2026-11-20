Un manuel dédié à la création en volume, tout à la fois boîte à outils d'inspiration pour petits et grands, où se déploient une infinité de propositions à explorer. Ce manuel anti-conventionnel commence par 10 listes de 100 propositions chacune, qui se déclinent en autant d'invitations à la création. Combinez une proposition de la liste "Faire quoi ? " et une autre de la liste "Avec quoi ? " , choisissez votre nombre préféré ou le numéro qui correspond à votre âge... En compagnie des listes, inventez votre recette, votre méthode pour développer une création en trois dimensions. La deuxième partie du livre est consacrée à une longue suite d'images, qui fonctionne comme un marabout'd'ficelle. S'y succèdent sculptures, objets d'enfants, photographies de volumes, schémas, jeux de formes et gestes d'artistes, dans un jeu d'associations visuelles, formelles, conceptuelles, explicites ou sous-entendues, comme autant d'explorations de la troisième dimension. Ces images, combinées aux listes de propositions, multiplient encore les possibilités. Le travail en volume impose des contraintes techniques et soulève des questions que le dessin n'appelle pas : on ne taille pas du plâtre avec un cure-dent, on n'agrafe pas deux morceaux de bois ensemble et on n'assemble pas des pierres avec un bâton de colle ? ! Comment ça tient, comment ça marche, est-ce que je peux m'y risquer ? sont les questions que Geneviève Casterman souhaite désamorcer en postulant qu'on est "tous capable" et que tâtonner ou expérimenter fait partie du processus créatif. Acquérir des notions telles que l'équilibre, l'espace, la résistance, le mouvement... par l'expérience et par essai-erreur : autant de compétences et découvertes que ce manuel explore. Grâce à une approche ludique et originale, 100(0) objets, faits et gestes invite petits et grands à explorer le volume, tout en gardant à l'esprit le plaisir de créer et de partager !